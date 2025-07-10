Последнее обновление: 10.07.2025 10:15

В Беларуси энергетики после урагана восстанавливают электроснабжение более 60 населенных пунктов

В ночь с 9 на 10 июля гроза и шквалистый ветер привели к отключениям электроэнергии, в большей степени в Витебском и Могилевском регионе и в самом Могилеве.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, по состоянию на 06:00 аварийно-восстановительные бригады работают над восстановлением электроснабжения в более 60 населенных пунктах.

Для более оперативного устранения последствий непогоды в помощь направлены бригады предприятий «Минскэнерго» и «Гомельэнерго».

Дизель-генераторные установки направлены в регионы для обеспечения временного электроснабжения потребителей.

Энергетики стараются максимально оперативно восстановить электроснабжение потребителей. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование