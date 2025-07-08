Греция вводит перерывы в работе из-за экстремальной жары

Власти Греции в понедельник ввели обязательные перерывы в работе в тех частях страны, где температура, по прогнозам, превысит 40 градусов по Цельсию. Об этом сообщает AP.

Министерство труда распорядилось прекратить работы с 12:00 до 17:00 для работников, занятых на открытом воздухе, и служб доставки еды.

В первую очередь это коснется регионов в центральной Греции и на нескольких островах.

Работодателям также было предложено предоставить возможность удаленной работы.

В Афинах чрезвычайные меры не вводились, поскольку в столице жара не считается необычной.

Греческие власти заявляют, что принимают долгосрочные меры для борьбы с последствиями изменения климата, в том числе этим летом будет задействовано рекордное количество пожарных.

На прошлой неделе от экстремальных температур страдали средиземноморские страны и большая часть Западной Европы. В Италии сообщали о повышенной нагрузке на больницы из-за того, что у людей чаще ухудшается самочувствие в условиях жары.

В Париже на фоне аномальной жары умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо, когда она с родителями стояла в очереди в музей. В Испании погиб ребенок, которого оставили в запертой машине.

В Турции и на греческом Крите на фоне жары вспыхнули лесные пожары.