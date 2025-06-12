В Казахстане запустят продажи спутниковых терминалов Starlink для населения

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией требований законодательства республики при предоставлении спутникового интернета на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ предусматривает официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения Казахстана — старт ожидается уже в третьем квартале 2025 года.

«Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удаленных и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом. Это усилит цифровую связанность и создаст новые возможности для развития телекоммуникационной инфраструктуры. Благодаря подключению через Starlink доступ к качественной связи получат сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры особенно в тех районах, где проведение оптоволоконных сетей экономически или технически затруднено», - говорится в сообщении.

Особое значение имеет легализация и официальный статус использования оборудования Starlink: теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством.

Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательские оборудования. В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей.