Исследование Apple показало, почему ИИ не решает сложные задачи

Даже самые продвинутые языковые модели с функцией «размышления» (LRM) не способны к обобщенному решению задач. Их способность к логике оказалась ограниченной, а в некоторых случаях — иллюзорной. К такому выводу пришли исследователи из Apple.

Команда провела эксперимент, чтобы понять реальные возможности и ограничения моделей вроде OpenAI o1/o3, Claude 3.7 Sonnet Thinking и DeepSeek-R1. Эти системы генерируют подробные цепочки рассуждений перед тем, как дать ответ, что должно улучшать их производительность.

Вместо стандартных математических тестов, которые могут быть «загрязнены» данными из интернета, команда использовала контролируемые головоломки. Среди них были Ханойская башня, Переправа через реку и Мир блоков. Такой подход позволил точно измерять сложность задачи, меняя количество элементов, и анализировать не только конечный ответ, но и весь процесс «мышления» модели.

Главный вывод исследования — производительность всех современных LRM-моделей падает до нуля, как только сложность головоломки превышает определенный порог.

Усилия на «размышления», измеряемые в количестве использованных токенов, растут вместе со сложностью задачи, но только до определенного момента. Перед полным провалом модель парадоксально начинает «думать» меньше, хотя у нее достаточно вычислительных ресурсов для генерации длинного ответа. Это указывает на фундаментальный предел масштабирования их логических способностей.

Сравнив «думающие» модели с их стандартными версиями (LLM), исследователи выделили три режима работы в зависимости от сложности задачи: низкая сложность — LLM без функции размышлений справляются лучше и эффективнее; средняя — LRM продемонстрировали преимущество благодаря цепочкам рассуждений; высокая сложность — оба типа моделей полностью провалили задания.

Исследователи предоставили модели точный алгоритм для решения Ханойской башни, который требовал лишь последовательного выполнения шагов. Однако она все равно потерпела крах на том же уровне сложности, что и при самостоятельном поиске решения. Это ставит под сомнение их способность к выполнению точных вычислений и логике.

Авторы пришли к выводу, что нынешние LRM, несмотря на сложные механизмы саморефлексии, не обладают обобщаемыми навыками решения проблем. Их успехи могут быть связаны, скорее, с продвинутым сопоставлением с образцом, а не с реальным процессом рассуждения, что делает термин «иллюзия мышления» из заголовка исследования весьма точным.