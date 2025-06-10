На границе Польши с Германией образовались 10-километровые пробки

На ключевой трассе из Польши в Берлин и ряде других трансграничных дорог образовались 10-километровые пробки, что частично связано с пограничным контролем в Германии. Об этом сообщает RMF24.

Самая большая пробка образовалась на трассе A2 в направлении Берлина, на участке перед границей ее длина достигает 15 км.

Затруднено движение и на прилегающей дороге, а также мосту через Одру.

На трассе A4 в Нижнесилезском воеводстве длина пограничной пробки достигает 10 км. Проблемы наблюдаются и на других трансграничных путях.

Пробки спровоцировало сочетание двух факторов: большее количество транспорта после длинных выходных (понедельник был выходным днем), а также пограничные проверки с немецкой стороны, введенные для противодействия нелегальной миграции.

Напомним, в немецкой полиции заявили, что не смогут долго работать в усиленном режиме для обеспечения пограничного контроля.