ГАИ с 9 июня запускает автоматический контроль остановки и стоянки в Минске

ГАИ с 9 июня начинает автоматический контроль соблюдения правила остановки и стоянки в Минске.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сегодня в эксплуатацию запущен аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме выявляет и фиксирует совершаемые водителями нарушения правил остановки и стоянки.

Основной акцент будет сделан на центральной части города и улицах, где нарушения правил остановки и стоянки создают предпосылки к совершению ДТП.

"Постановление о фиксации правонарушения будет направляться собственнику транспортного средства по адресу его регистрации", - отметили в ГУВД.

Согласно информации, комплекс работает по специальным маршрутам.

"Программно-аппаратный комплекс работает уже по заранее заданным и внесенным в него зонам контроля, которые берутся с утвержденных сотрудниками Госавтоинспекции паспортов зоны контроля. В этих паспортах отображаются основные параметры контроля: это пункт, зона контроля, ее начало и ее конец, и какие характерные есть участки инфраструктуры на участке зоны контроля, Когда уже автомобиль въезжает в зону контроля, непосредственно ее начало, на мониторе высвечивается символ, отображающий начало зоны контроля. И уже в автоматическом режиме стоящие с нарушением правил дорожного движения транспортные средства фиксируются в общем плане и распознается их регистрационный знак", - прокомментировал замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

По его словам, в момент фиксации авто и распознавания регистрационных знаков сразу же определяется его координата, расположение именно на участке зоны контроля. И уже таким способом, проезжая в интервале пять минут, транспортное средство захватывает одно и то же стоящее с нарушением правил дорожного движения транспортное средство, определяя тем самым, по его координате, что оно не двигалось и стоит с нарушением ПДД, то бишь в части касаемо остановки транспортного средства минимум пять минут.

Проезжая один и тот же участок с заданными интервалами в автоматическом режиме формируется тот массив, макет правонарушения, доказательная база в части регистрационного знака, места нарушения и общая обзорная фотография для формирования постановления.

За первое нарушение предусмотрено предупреждении, при втором и последующих — штраф в одну базовую величину (в 2025 году это 42 рубля).