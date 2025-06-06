ИИ-стартап Anthropic создал ИИ для военных США

ИИ-стартап Anthropic выпустил набор моделей для клиентов из сектора национальной безопасности США. Об этом говорится в блоге компании

«Мы представляем набор моделей Claude Gov, созданных специально для клиентов из сферы национальной безопасности США. Эти модели уже развернуты агентствами на самом высоком уровне национальной безопасности США, и доступ к этим моделям ограничен теми, кто работает в такой засекреченной среде», - говорится в сообщении.

Утверждается, что нейросети созданы «на основе прямых отзывов правительственных клиентов для удовлетворения реальных операционных потребностей».

«В результате мы получили набор моделей Claude, который отвечает уникальным требованиям наших клиентов к национальной безопасности, сохраняя при этом неизменную приверженность Anthropic к надежности и ответственному подходу в разработке ИИ», - информирует компания.

Модели могут использоваться для широкого спектра задач — от стратегического планирования и оперативной поддержки до анализа разведки и оценки угроз.

Claude Gov обеспечивают повышенную производительность для критически важных государственных нужд и специализированных задач. Среди них - улучшение работы с секретными материалами; глубокое понимание документов и информации в контексте разведки и обороны; повышение уровня владения языками и диалектами; понимание и интерпретация сложных данных для кибербезопасности.

«Это подтверждает наше обязательство предоставлять ответственные и безопасные ИИ-решения клиентам в сфере национальной безопасности США, а также специальные модели, созданные с учетом уникальных потребностей засекреченной среды», - отмечается в сообщении.

В ноябре 2024 года Anthropic открыл свои ИИ-технологии разведывательным и оборонным агентствам США.