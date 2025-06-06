Последнее обновление: 06.06.2025 18:59

В Украине запустили акселератор ИИ и блокчейна

Министерство цифровой трансформации Украины запустило Sandbox для тестирования технологий блокчейна и искусственного интеллекта. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Sandbox — «первое государственное пространство», в котором «стартапы способны расти по индивидуальной траектории из маленьких проектов в новые украинские единороги». Команды могут получить рекомендации от юристов, бизнес-аналитиков и технических экспертов.

Площадка призвана усилить государственный сектор и экономику страны, а также сформировать законодательство в сфере ИИ и Web3 с учетом опыта и отзывов молодых компаний.

Sandbox будет работать в качестве эксперимента на базе Украинского фонда стартапов до конца 2026 года. Далее министерство планирует проанализировать эффективность решения и создать постоянный инструмент поддержки инноваций.



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