Samsung начнет 31 июля удалять аккаунты, в которые не входили два года

Корпорация Samsung предупредила своих пользователей об удалении неактивных аккаунтов, сообщает профильное издание SamMobile.

Согласно информации, компания вводит новую политику безопасности относительно неактивных аккаунтов. Также озвучены условия для их удаления. По словам представителей Samsung, аккаунт будет удален, если им не пользовались 24 месяца и/или более.

В компании предупредили, что начнут удалять аккаунты, в которых не было активности не менее двух лет, с 31 июля 2025 года. В Samsung заверили, что это делается в целях обеспечения защиты данных клиентов. Восстановить удаленный аккаунт будет невозможно.

«Если вы не использовали учетную запись в течение двух лет, лучше всего войти в нее или использовать сервис или продукт Samsung, находясь в учетной записи, чтобы она больше не считалась неактивной», - говорится в сообщении.