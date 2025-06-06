Amazon заменит курьеров роботами

Amazon разрабатывает ПО с искусственным интеллектом, которое позволит человекоподобным роботам доставлять посылки в электрических фургонах Rivian.

В частности, готовятся реальные испытания на новом объекте, пишет The Information со ссылкой на источники.

Издание узнало, что компания почти закончила строительство крытого «парка гуманоидов» размером примерно с кофейню в одном из офисов в Сан-Франциско. Предполагается, что боты будут «садиться в кузов фургонов и развозить посылки».

Отчет совпал с запуском Amazon новой команды для разработки агентных технологий, которые управляют андроидами, «работающими в распределительных и логистических центрах».

«Разработка нашей системы Agentic AI представляет собой фундаментальный сдвиг в робототехнике», - говорится в заявлении компании.

Ритейл-гигант утверждает, что «вместо жестких специализированных ботов» он создает системы, которые «могут слышать, понимать и действовать в соответствии с командами на естественном языке, превращая складских роботов в гибких, многофункциональных помощников».

В новом центре будут тестироваться «разнообразные гуманоиды» для доставки посылок, в том числе устройство стоимостью $16 тысяч от китайской компании Unitree.

Напомним, в мае Amazon представила робота Vulcan с чувством осязания.