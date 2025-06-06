На Балтике военные Литвы и США провели боевые стрельбы из систем HIMARS

Военнослужащие Литвы и США накануне провели боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня HIMARS в Балтийском море. Об этом пишут литовские СМИ.

По информации литовских вооруженных сил, совместные учения являются важным этапом интеграции систем HIMARS в структуру Сухопутных войск Литовской армии.

"Вместе с американскими солдатами мы тренируемся эффективно управлять системами и обеспечить надлежащую подготовку личного состава еще до принятия на вооружение приобретенных систем HIMARS", – сказал командующий Литовской армии генерал Раймундас Вайкшнорас.

Боевые стрельбы являются частью международных учений Baltops 2025. В них также участвуют три литовских военных корабля: штабной корабль и корабль снабжения Jotvingis, тральщик Kuršis и патрульный корабль Dzūkas.