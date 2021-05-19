Китай запустил на орбиту новый океанографический спутник

Китайские власти в среду, 19 мая, успешно запустили на орбиту новый океанографический спутник Haiyang-2D (HY-2D).

Ракета-носитель Long March-4B вместе со спутником HY-2D была запущена в полдень по пекинскому времени из космодрома Цзюцюань, что на северо-западе страны, сообщило агентство "Синьхуа".

Спутник HY-2D сформирует группу со спутниками HY-2B и HY-2C для мониторинга окружающей природной среды океана. Группа спутников будет, в частности, заниматься прогнозированием морских катастроф в стране.

Отмечается, что это был 370-й запуск для ракеты типа Long March-4B.