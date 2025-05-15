Украина получит все обещанные Норвегией F-16 до конца 2025 года

Поставка обещанных Украине истребителей F-16 завершится в течение 2025 года. Это подтвердил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик в комментарии NRK.

Глава норвежского Минобороны подтвердил, что Украина получила "некоторые самолеты", а остальные планируется поставить в течение 2025 года.

"Передача норвежских F-16 происходит согласно плану, но из соображений оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим обнародовать, сколько норвежских самолетов было передано", – добавил Сандвик.

Он напомнил, что в 2024 году норвежское правительство также увеличило поддержку украинской противовоздушной обороны на 1,3 млрд норвежских крон.

"Этим вкладом Норвегия способствует улучшению воздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции воздушной обороны", – продолжил министр.

В июле 2024 года правительство Норвегии приняло решение передать Украине шесть истребителей F-16.