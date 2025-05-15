Ученики средних школ Латвии смогут отказаться от изучения русского языка

В Латвии ученики средних школ смогут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного языка. Это предусмотрено поправками к закону об образовании, которые Сейм утвердил в окончательном чтении.

Изменения, принятые в Латвии в прошлом году, уже позволили учащимся начальной школы отказаться от изучения русского языка как второго иностранного, и новая норма станет продолжением вышеупомянутого процесса перехода, пишет LSM+.

Новые поправки гласят, что ученики, зачисленные в 2024/25 и 2025/26 учебном году на программу общего среднего, среднего профессионального или профессионального образования, могут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык. Кроме того, принятый в Латвии закон гласит, что учредитель образовательного учреждения в сотрудничестве с образовательным учреждением должен обеспечить возможность изучения другого иностранного языка к 1 сентября 2025 года.

Латвийские школьники, которые начнут обучение в 10-м классе или на первом курсе по программе среднего образования, будут вправе не начинать или не продолжать изучение русского языка.

Ученики, которые уже осваивают программу среднего образования в Латвии, смогут до 31 июля текущего года подать письменное заявление об отказе от изучения русского языка, предполагает законопроект. Этим школьникам образовательное учреждение должно будет обеспечить возможность освоения другого иностранного языка.

В свою очередь латвийские учащиеся, которые будут приняты на вышеуказанные учебные программы в новом 2025/26 учебном году, будут иметь право отказаться от изучения русского языка в письменной форме не позднее 15 сентября текущего года.