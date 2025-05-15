Трамп открывает Саудовской Аравии и ОАЭ доступ к передовым чипам ИИ

Администрация Дональда Трампа согласовывает соглашения, которые откроют Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам расширенный доступ к передовым чипам искусственного интеллекта от Nvidia и AMD. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, это часть более широкой кампании по углублению бизнес-связей США со странами Персидского залива.

Ожидается, что страны залива смогут ежегодно импортировать сотни тысяч чипов, в частности модели GB300 Grace Blackwell от Nvidia и ИИ-ускорители от AMD. Только в рамках одного из проектов Humain - саудовская компания по развитию ИИ-инфраструктуры - получит 18 тысяч новейших процессоров Nvidia в первый год, а в целом - несколько сотен тысяч в течение пяти лет.

Компании Nvidia, AMD, Amazon, Cisco и Super Micro объявили о масштабных инвестициях в регион, которые вместе оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Например, Amazon и Humain потратят более $5 млрд на создание "ИИ-зоны" в Саудовской Аравии. Super Micro подписала соглашение на $20 млрд с компанией DataVolt на поставку серверов.

Администрация Трампа параллельно отменяет ограничения эпохи Байдена, которые ограничивали продажу передовых ИИ-чипов союзникам США.

Как отметил советник Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс, "страна, которая первой построит партнерскую экосистему, выиграет в этой высокоценной гонке".

В то же время некоторые конгрессмены выразили обеспокоенность относительно риска попадания технологий в Китай через компании вроде G42 в ОАЭ, которая ранее сотрудничала с Huawei.