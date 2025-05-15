Дания рассматривает возможность отмены 40-летнего запрета на атомную энергетику с целью повышения своей энергетической безопасности. Об этом заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огорд.

Министр отметил, что правительство проанализирует потенциальные преимущества новых технологий атомной энергетики, а отчет о результатах анализа будет готов в следующем году.

"Дания не имеет современного опыта использования атомной энергии, поэтому важно начать анализировать ее потенциал. Может ли эта технология дополнить то, что будет доминировать в нашей стране: солнечную и ветровую энергию?", – сказал Ларс Огорд, которого цитирует Reuters.

По его словам, нельзя иметь энергосистему, которая базируется исключительно на солнечной и ветровой энергии.

"Нужно что-то еще, чтобы ее поддержать", – добавил он.

Огорд отметил, что есть много аспектов, связанных с новыми ядерными технологиями, к которым Дания еще не готова, и что ей не хватает достаточных знаний по этому вопросу.

"Можем ли мы с уверенностью сказать, что эта технология безопасна? Куда мы будем утилизировать ядерные отходы? Готовы ли наши органы власти к тому, что что-то пойдет не так? И так далее, и так далее. У нас нет этих знаний, но они нам нужны", – отметил он.

Дания не производит ядерную энергию в соответствии с законом 1985 года, принятым парламентом Дании, который запрещает производство электроэнергии из атомной энергии в стране. При этом Дания импортирует атомную энергию.