Кредитование в Китае упало более чем вдвое из-за торгового напряжения с США

В апреле новое кредитование в Китае сократилось на 61% по сравнению с прошлым годом. Такой обвал связан с эскалацией торговой войны между Китаем и США, ударившей по деловому доверию, пишет Bloomberg.

По данным Народного банка Китая, финансовые учреждения выдали лишь 285 миллиардов юаней ($40 млрд), что стало самым низким показателем с июля. Это значительно ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 700 миллиардов юаней.

Совокупное финансирование выросло лишь на 1,2 триллиона юаней - меньше ожидаемых 1,4 триллиона. Особенно заметно упали корпоративные кредиты средне- и долгосрочного типа - на 40%, до 250 миллиардов юаней.

Ипотечные кредиты тоже просели: объем погашенных превысил новые займы. Это свидетельствует о затянувшемся спаде на рынке недвижимости.

На фоне растущего давления Центробанк КНР объявил о снижении ставок и нормативов резервирования, что должно влить в экономику до 2,1 триллиона юаней. Однако аналитики сомневаются в эффективности этих шагов.