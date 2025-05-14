В Беларуси во втором чтении принят законопроект о почтовой связи

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли во втором чтении поправки в законопроект «О почтовой связи».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, национальный оператор почтовой связи обеспечивает проектирование, создание, эксплуатацию и программно-техническое сопровождение, в том числе модернизацию программного обеспечения, единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений, является ее владельцем и оператором.

Кроме того, закрепляются полномочия Лукашенко на установление особенностей правового регулирования отношений в области почтовой связи.

Правительство наделяется полномочиями на определение порядка функционирования системы учета и хранения данных, включая перечень и сроки хранения информации о регистрируемых почтовых отправлениях, подлежащей учету и хранению в этой системе.

Определяется, что взаимодействие национального оператора почтовой связи и операторов почтовой связи по передаче и учету информации, содержащейся в системе учета и хранения данных, будет осуществляться на договорной основе.

Тариф за предоставление доступа к системе учета и хранения данных будет формироваться национальным оператором почтовой связи в соответствии с законодательством о ценообразовании.

Расширяется также перечень субъектов, имеющих право на круглосуточный доступ, включая удаленный, к системе учета и хранения данных, из числа государственных органов, не осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с учетом предоставленного законодательством права этим государственным органам получать сведения из информационных ресурсов и иметь доступ к ним.

Оператор почтовой связи, оказывающий услуги почтовой связи общего пользования, обязан передавать в систему учета и хранения данных информацию о регистрируемых почтовых отправлениях, в том числе об адресных данных их отправителей и адресатов.

Закон дополнен нормативными предписаниями в отношении функционирования цифровых почтовых сервисов и мобильных почтовых приложений национального почтового оператора.

Конкретизируется порядок перевода почтовых марок в разряд коллекционных, действительных для оплаты услуг почтовой связи по действующим тарифам до их изъятия из обращения.