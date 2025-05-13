Apple оптимизирует энергопотребление iPhone с помощью ИИ

Apple введет режим управления аккумулятором с помощью искусственного интеллекта в iOS 19, которая выйдет в сентябре. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, улучшение будет анализировать использование устройства человеком и вносить коррективы для экономии энергии.

Новая технология станет частью платформы Apple Intelligence. Для ее разработки компания собирает данные о состоянии аккумуляторов с пользовательских устройств, чтобы выявить общие закономерности и прогнозировать моменты, когда стоит снизить энергопотребление отдельных функций.

Дополнительно на экране блокировки появится индикатор, показывающий необходимое время для зарядки устройства.

Шаг является продолжением стратегии компании по интеграции искусственного интеллекта в гаджеты. Она анонсировала Apple Intelligence в июне 2024 года и с тех пор регулярно добавляет новые ИИ-функции. Однако внедрение сопровождается задержками, которые старший директор по Siri Робби Уокер охарактеризовал как «позорные и раздражающие».

Ключевым шагом в направлении энергоэффективности станет выпуск компактной версии iPhone 17 — упрощенной альтернативы стандартным и Pro-моделям. Из-за тонкого дизайна смартфон получит гораздо меньшую батарею и, как следствие, урезанное количество часов работы по сравнению с другими гаджетами.

С помощью оптимизации энергопотребления Apple стремится компенсировать физическое ограничение батареи. В то же время функция станет доступна для всех iPhone с iOS 19.

Компания также готовит обновленное приложение «Здоровье» с ИИ-врачом под кодовым названием Mulberry и ряд других изменений.

Напомним, в декабре 2024 года Apple выпустила обновление ПО для iPhone, iPad и Mac, добавив поддержку ChatGPT в голосовом помощнике Siri.