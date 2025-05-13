БЖД в период апрельских и майских праздников перевезла более 3,3 млн пассажиров

С 25 апреля по 12 мая 2025 года Белорусская железная дорога (БЖД) во всех видах сообщений перевезла более 3,3 млн пассажиров.

Как сообщает пресс-центр БЖД, более 548 тыс. человек воспользовались поездами межрегиональных и региональных линий бизнес-класса. Поездами городских и региональных линий экономкласса перевезено 2,4 млн пассажиров. В международном сообщении объем перевозок составил почти 290 тыс. человек.

Максимальный пассажиропоток отмечался 26 апреля, 8 и 11 мая.

Особым спросом во внутриреспубликанском сообщении у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршрутам Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск и Минск-Могилев.

Наиболее популярным направлением в международном сообщении было Минск-Москва.

В период апрельских и майских праздничных дней было назначено 120 дополнительных поездов, из которых 72 курсировали в пределах Беларуси.