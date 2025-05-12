В Литве решили расследовать серии пожаров на мусороперерабатывающих заводах

В Литве после ряда пожаров на предприятиях по переработке отходов за последний месяц по инициативе прокуратуры создадут специальную следственную группу для выяснения причин этих инцидентов. Об этом заявил руководитель Департамента противопожарной охраны и спасения Ренатас Пожела.

По его словам, создание этой группы инициирует прокуратура Вильнюсского окружного суда.

Отмечается, что основные вопросы, на которые должна ответить группа следователей: стали ли пожары следствием умышленных криминальных действий человека, были ли они вызваны нарушениями техники безопасности или возникли самопроизвольно.

"Все учреждения, которые участвуют в этой группе, придут со своими данными, наблюдениями, выводами, и, скорее всего, это позволит нам легче понять, что произошло, почему произошло, есть ли между событиями связь, и, конечно, был ли преднамеренный человеческий фактор", – заявил Пожела, которого цитирует LRT.

В эту субботу произошел пожар на предприятии по переработке пластика Plasta в Вильнюсе – за несколько часов возгорание было ликвидировано.

Это уже не первый пожар на крупном предприятии за последний месяц.

В конце апреля загорелся завод по сортировке отходов Вильнюсского региона, на прошлой неделе произошли пожары на Каунасской когенерационной электростанции и возле приемного пункта металлолома в Алитусе.

Напомним, в чешской столице Праге недавно тушили масштабный пожар на полигоне с пластиком.

А в Германии в начале апреля произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс.