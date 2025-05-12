Google внедрила скам-детектор на базе ИИ в Chrome

В браузер Сhrome от Google интегрировали новый механизм защиты с применением искусственного интеллекта.

Техгигант применил свою большую языковую модель (LLM) Gemini Nano для защиты пользователей от мошенников и планирует запуск новых предупреждений на Android с целью подсвечивать спамерские уведомления.

Режим усиленной защиты в Chrome обеспечивает «наивысший уровень безопасности» от фишинга и других онлайн-угроз. Он будет предупреждать о рискованных веб-сайтах, в том числе ранее незамеченных.

«ИИ Gemini Nano идеально подходит для этой цели благодаря своей способности анализировать разнообразную и сложную природу веб-сайтов, помогая нам быстрее адаптироваться к новым тактикам мошенничества», - говорится в блоге корпорации.

Меры распространяются на уведомления, которые могут отправлять мошеннические сайты. Если LLM заподозрит что-то неладное, Chrome предупредит пользователя о сомнительной природе сообщений.

Компания также отчиталась о применении искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством в поиске. Она ежедневно обнаруживает и блокирует сотни миллионов подобных результатов.

Google столкнулась с ростом числа злоумышленников, выдающих себя за представителей службы поддержки авиакомпаний. Она сократила число таких недобросовестных пользователей более чем на 80%, снизив риск наткнуться на мошеннический телефонный номер в поиске.