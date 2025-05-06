Последнее обновление: 06.05.2025 15:57

Lamborghini благодаря гибридам увеличила в I квартале выручку на 30%

В I квартале 2025 года итальянский производитель спорткаров Lamborghini увеличил выручку на 29,6% до €895,2 млн. Об этом пишет Reuters.

Основным драйвером роста стали новые гибридные модели Revuelto и Urus SE, которые пользуются высоким спросом по всему миру.

Операционная прибыль компании выросла до €248,1 млн, что на 32,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За три месяца Lamborghini поставила клиентам 2967 авто. Наибольший рост зафиксирован в Америке (+ 21%), в регионе EMEA поставки выросли на 7% до 1368 авто, а в APAC - на 14% до 565.

"2025 год начался с мощного старта, что подтверждает стабильность нашего курса устойчивого финансового роста", - сказал финансовый директор Паоло Пома.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование