Lamborghini благодаря гибридам увеличила в I квартале выручку на 30%

В I квартале 2025 года итальянский производитель спорткаров Lamborghini увеличил выручку на 29,6% до €895,2 млн. Об этом пишет Reuters.

Основным драйвером роста стали новые гибридные модели Revuelto и Urus SE, которые пользуются высоким спросом по всему миру.

Операционная прибыль компании выросла до €248,1 млн, что на 32,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За три месяца Lamborghini поставила клиентам 2967 авто. Наибольший рост зафиксирован в Америке (+ 21%), в регионе EMEA поставки выросли на 7% до 1368 авто, а в APAC - на 14% до 565.

"2025 год начался с мощного старта, что подтверждает стабильность нашего курса устойчивого финансового роста", - сказал финансовый директор Паоло Пома.