Последнее обновление: 06.05.2025 15:57

Бойкот товаров из США в Европе становится потенциально долгосрочной тенденцией

Бойкот американских товаров в Европе становится очевидной и потенциально долгосрочной тенденцией. К такому мнению пришел Европейский центральный банк (ЕЦБ) в результате исследования.

В частности, европейские потребители готовы выбирать более дорогие товары и услуги в ответ на американские пошлины.

Исследование ЕЦБ показывает, что средний показатель замещения американских товаров составляет 80 по шкале от 0 до 100, где 100 означает полную готовность покупать альтернативы.

В отличие от типичных экономических моделей, потребители с более высокими доходами более склонны отказываться от американских товаров, чем потребители с более низкими доходами. Другими словами, основной причиной отказа от американских товаров является не повышение цен из-за тарифов.

"Это наводит на мысль, что реакция потребителей может быть не просто временным ответом на повышение тарифов, а свидетельствовать о возможном долгосрочном уходе в потребительских предпочтениях от американских товаров и брендов", – считает ЕЦБ.

Эти результаты отличаются от подобных опросов, проведенных в Соединенных Штатах, где потребители сообщали, что будут делать запасы товаров, которые могут подорожать в результате пошлин.

Однако в еврозоне, кажется, сам факт введения пошлин побуждает значительную часть потребителей переосмыслить свои покупки. В общей сложности около 44% респондентов выразили готовность перенаправить свои расходы от американских товаров, независимо от уровня тарифа, и в первую очередь из-за желания изменить свои предпочтения.



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