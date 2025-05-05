Путепровод по улице Голодеда в Минске планируют отремонтировать до конца года

С 10 мая в Минске закрывается движение по путепроводу, соединяющему улицу Голодеда с улицей Свислочской. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

По словам директора ГП «Гордорстрой» Сергея Панева, ремонт плановый.

«Планируем заменить все несущие балки. Опорные части будут отремонтированы с последующем увеличением несущей способности путепровода. Объехать закрытый участок можно будет по улице Ташкентской либо МКАД. Планируется, что движение по обновленному путепроводу откроется к концу текущего года», - сказал Панев.