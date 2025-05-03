Последнее обновление: 03.05.2025 12:32

Продажи электромобилей Tesla в Европе резко упали в апреле

В апреле на некоторых европейских рынках резко упали продажи электромобилей Tesla. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это является ускорением тенденции падения спроса на эти авто. Поскольку европейцы предпочитают китайские электромобили или протестуют против политических взглядов Маска.

В частности, продажи новых автомобилей Tesla в Швеции в апреле упали на 80,7%, свидетельствуют национальные данные, опубликованные в пятницу, через день после того, как в Дании зафиксировано падение продаж Tesla на 67,2%, а во Франции - на 59,4%, что является четвертым месяцем подряд сокращением продаж.

Как подчеркивает издание, в Швеции это самый низкий показатель с октября 2022 года, когда было зарегистрировано 43 новых автомобиля Tesla, свидетельствуют данные Mobility Sweden.

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