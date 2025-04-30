S&P Global выделит в самостоятельную компанию подразделение Mobility

S&P Global Inc. выделит в самостоятельную компанию подразделение S&P Global Mobility, поставщика информации для автомобильного сектора.

Как говорится в пресс-релизе компании, подразделение станет отдельной публичной компанией. В минувшем фингоду выручка S&P Global в сегменте Mobility составила $1,6 млрд, увеличившись за год примерно на 8%.

S&P Global рассчитывает завершить выделение этих операций в течение 12-18 месяцев.

Такой шаг позволит компании упростить операции и сфокусироваться на направлениях бизнеса, являющихся ключевыми для реализации ее стратегии, отмечается в пресс-релизе.

Она сохранит четыре основных подразделения - S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, S&P Global Commodity Insights и S&P Dow Jones Indices.