Трамп намерен пересмотреть некоторые решения DOGE Маска

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность пересмотреть некоторые решения Департамента эффективности правительства (DOGE), подконтрольного американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом он сказал в интервью ABC News.

При этом Трамп высоко оценил деятельность департамента, заявив, что "DOGE сэкономил $150 млрд ".

"Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я их отменил, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю возможность отменить. Но в целом мы сэкономили сотни миллиардов долларов", – отметил он.

По словам президента США, департамент выявил многочисленные факты расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, пострадавших от сокращения бюджетного финансирования.

"Мы обнаружили много фактов мошенничества. Мы покончили с этим", - добавил он.

Телеканал CNN, комментируя это заявление Трампа, напоминает, что на данный момент более 121 тыс. работников федеральных агентств были уволены или подлежат увольнению.

Ранее Трамп выразил убеждение, что Илон Маск покинет Белый дом "через несколько месяцев".

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал аналогичные замечания в интервью Newsmax, сказав, что Маск не будет на посту бесконечно.