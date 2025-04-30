Дефицит кадров в России в 2024 году оказался рекордным за всю историю наблюдений

Дефицит кадров в России оказался рекордным за всю историю наблюдений — с 2008 года. Об этом пишет проект «Если быть точным» со ссылкой на данные Росстата.

В 2024 году российским компаниям не хватало 2,2 млн работников — 7,6% от общего числа жителей. Это самый большой дефицит кадров за всю историю наблюдений с 2008 года. Например, в 2022 году он составлял 5,4%, а в 2020 году — 3,7%.

Больше всего российским фирмам не хватает водителей, рабочих в промышленности и механиков, инженеров, строителей и рабочих, а также операторов оборудования. Наиболее острый дефицит работников — среди фермеров, лесоводов, рыбаков и неквалифицированных рабочих в промышленности и строительстве.

Росстат также учитывает дефицит по специальностям. Из 20 профессий высшего или среднего уровня квалификации с наибольшим дефицитом кадров половина связана с медициной. Больше всего не хватало врачей скорой помощи (19%), фармацевтов (15%) и диетологов (15%).

Это исследование проводится раз в два года в октябре. В нем участвуют крупные и средние компании почти из всех отраслей, кроме финансов и страхования, государственного управления, военной безопасности и общественных организаций. А еще там нет малого бизнеса, поэтому общий дефицит кадров может быть выше. Например, HeadHunter прогнозирует, что в ближайшие пять лет он увеличится до 4 млн человек.