Доверие финнов к гарантиям безопасности НАТО ослабло

Доверие жителей Финляндии к гарантиям безопасности от НАТО ослабло во время второго срока президента США Дональда Трампа. Это следует из опроса Аналитического центра деловой жизни EVA.

Лишь треть респондентов заявили, что гарантии безопасности Североатлантического альянса являются настолько сильным сдерживающим фактором, что никто не нападет на государство-член НАТО, пишет Yle.

При этом финны по-прежнему положительно относятся к членству страны в альянсе. Так, 66% респондентов заявили о поддержке этого решения.

Результаты опроса основаны на ответах более 2000 человек. Погрешность составляет 2-3%.