Последнее обновление: 29.04.2025 14:55

Ночью под Варшавой перевернулся автобус с белорусами

В ночь на 29 апреля на трассе, ведущей в аэропорт Шопена под Варшавой, врезался в ограждение и опрокинулся автобус.

В салоне, предварительно, находились граждане Беларуси, Украины и России. Позже в автомобиль спасателей, которые прибыли на место аварии, врезался большегруз.

По данным пресс-службы МВД Польши, в больницу были доставлены 16 человек, в том числе 12 человек из автобуса. Всего в нем находились 26 пассажиров.

Update: Как сообщил представитель службы спасения Мазовецкого воеводства Meditrans в Варшаве Петр Овчарский, оба происшествия произошли в Варшавском районе Урсынова около 04:30.

«В обоих авариях – автобуса, который въехал в защитные барьеры и перевернулся на правый бок, и грузовика TIR, который наехал на пожарную машину, – пострадали 17 человек. Среди пострадавших в автобусе 15 пассажиров в возрасте 17-59 лет. Кроме украинцев, это два поляка и по одному гражданину Испании и Беларуси. Среди пострадавших во втором ДТП – 48-летний водитель грузовика, гражданин Украины, а также польский спасатель», – сообщил Овчарский, которого цитирует Укринформ.

По его словам, у пострадавших есть травмы головы, груди, рук и ног, их доставили в столичные больницы.

«Двое пострадавших, в том числе водитель грузовика, находятся в тяжелом состоянии, их жизни угрожает опасность», - констатировал спасатель.

По его словам, это одна из крупнейших спасательных операций в Варшаве за последнее время.



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