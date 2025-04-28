Высокий курс евро начал создавать проблемы для Европы

Существенный рост курса евро после объявления президентом США Дональдом Трампом решения о повышении торговых пошлин начало создавать проблемы для экономики еврозоны, пишет Reuters.

Курс евро вырос примерно на 10% с начала марта, достигнув рекордно высокого уровня по отношению к валютам основных торговых партнеров, что является ключевым показателем для Европейского центрального банка.

Этот рост негативно влияет на экономику еврозоны, сильно зависящую от экспорта. Компании по индексу STOXX Europe 600 получают 60% своих доходов из-за границы, из которых почти половина приходится на США.

"Значительно более слабый рост и гораздо более сильный евро – это двойной удар для Европы", – сказал Эммануэль Ко, руководитель стратегии европейских акций в Barclays.

Reuters со ссылкой на исторические данные указывает, что устойчивый рост евро на 10% уменьшает корпоративные доходы на 2-3%.

Компании уже сообщают о проблемах в своих отчетах за первый квартал. В Unilever из-за влияния валютного курса упал оборот, SAP прогнозирует снижение годового дохода на 30 млн евро за каждый цент роста курса евро, а L'Oreal ожидает снижения чистых продаж на 2,9% при условии, что курс останется на уровне 1,15 евро/долл. в течение года.

Экономисты прогнозируют, что рост еврозоны пострадает, несмотря на то что сильный евро снижает расходы на импорт, в том числе энергоносители.

Когда евро укрепляется, товары и услуги, производимые в еврозоне, становятся дороже для иностранных покупателей.

"Мы – экспортный континент, и это означает, что в конечном счете вы увидите уменьшение спроса", – прогнозирует Марике Блом, главный экономист ING.