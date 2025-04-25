Последнее обновление: 25.04.2025 17:13

В Беларуси «возрастные» доплаты к пенсиям с 1 мая подрастут на 3,3%

В Беларуси «возрастные» доплаты к пенсиям с 1 мая 2025 года подрастут на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Согласно информации, в связи с увеличением с 1 мая бюджета прожиточного минимума (БПМ), размер выплат составит: для лиц в возрасте 75 -79 лет – 86,74 рубля; 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 173,48 рубля, а при наличии инвалидности I группы – 231,30 рубля.

Расходы на «возрастные доплаты» в 2025 году составят, по оценке, 870 млн рублей.

«Возрастные» доплаты к пенсиям получают более 545 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.

Напомним, БПМ в среднем на душу населения с 1 мая 2025 года установлен в размере 462,58 рубля.



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