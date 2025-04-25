В Беларуси с 1 мая повышаются размеры бюджета прожиточного минимума

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 31 от 21 апреля 2025 г. на период с 1 мая по 31 июля 2025 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 462,58 рубля, что на 3,3% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2025 года.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – 498,01 рубля (ранее – 477,22 рубля);

пенсионеры – 333,59 рубля (ранее – 326,72 рубля);

дети в возрасте до трех лет – 288,72 рубля (ранее – 280,87 рубля);

дети в возрасте от трех до шести лет – 386,86 рубля (ранее – 376,96 рубля);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 451,60 рубля (ранее – 442,76 рубля).

В связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ:р азмеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей; доплаты к пенсиям; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; социальные пенсии.

Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное) при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, или 4625,8 рубля, при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ, или 6476,12 рубля.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), составит 100% БПМ, или 462,58 рубля.

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ, или 231,29 рубля.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ, или 231,29 рубля, на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ, или 323,81 рубля.

Кроме того, пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ, или 462,58 рубля;

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ, или 555,1 рубля.

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ, или 323,81 рубля.

Пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено 161,2 тыс. детей.