Последнее обновление: 24.04.2025 18:56

Правительство Беларуси подкорректировало требования к проведению ярмарок

Правительство Беларуси скорректировало требования к проведению ярмарок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба правительства, вводится обязанность организатора ярмарки по предоставлению мест белорусским производителям.

Кроме того, уточняется перечень сведений, указываемых организатором ярмарки в заявлении о согласовании ее проведения, расширяются основания для отказа в согласовании проведения ярмарки и устанавливается срок проведения одной ярмарки (не более 30 календарных дней подряд).



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