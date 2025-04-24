Последнее обновление: 24.04.2025 13:38

Белорусская госакадемия авиации открывает набор по новым направлениям в 2025 году

Белорусская государственная академия авиации (БГАА) открывает набор по новым направлениям в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, две профилизации появились на специальности «эксплуатация аэродромов и средств наземного обеспечения полетов» военного факультета. Пройдя обучение, курсанты получат квалификацию «инженер, специалист по управлению».

В рамках нынешней вступительной кампании академия авиации планирует набрать на факультет гражданской авиации 180 человек, военный факультет – 51 человека и на отделение среднего специального образования – 110 обучающихся.

Новые специальности БГАА открывает под потребности заказчиков. С 2021 года академия обучает пилотов (специальность «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации»).

Большой популярностью у абитуриентов пользуются новые направления, связанные с логистикой авиационных перевозок, а также организацией воздушного движения, обеспечением безопасности на самолетах.



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