Последнее обновление: 24.04.2025 13:38

В Беларуси под амнистию попадут почти 8 тыс. осужденных

Правительство Беларуси внесло в парламент законопроект "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями.

Также предлагается ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека.

В отношении большинства осужденных основными условиями для применения предусмотренной законопроектом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного совершенным преступлением, а также положительная характеристика лица в период отбывания наказания.

По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тыс. осужденных.



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