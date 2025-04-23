Соцвыплаты в Беларуси с 1 июля 2025 года будут перечисляться только на базовый счет

С 1 июля 2025 года социальные выплаты будут перечисляться только на базовый счет. Про это в очередной раз напомнила пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве пояснили, что это касается пенсий, пособий на детей (назначаемых органами соцзащиты), пособия по безработице, пособий по уходу за нетрудоспособными, государственной адресной социальной помощи, выплат ухаживающим лицам в замещающих семьях, выплаты на близнецов, материальной помощи к школе.

Для того чтобы продолжить их получать, необходимо переоформить текущий расчетный счет в базовый или открыть новый базовый счет в одном из уполномоченных банков.

Базовый счет - это бесплатный банковский счет в белорусских рублях, по которому не взимается плата за зачисление и снятие денежных средств, а также за оплату товаров и услуг через ЕРИП и другие базовые операции. Подробности можно уточнить в своем банке.

Чтобы открыть или переоформить счет на базовый, можно обратиться в свой банк, где у человека открыт текущий счет, или в любой другой банк из списка: Белагропромбанк, Беларусбанк, Белвнешэкономбанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Банк Дабрабыт, МТБанк, Приорбанк или Сбер Банк.

«Если до 1 июля 2025 года у получателя не будет базового счета, выплаты приостановятся. Возобновление выплат произойдет только после открытия базового счета и передачи его реквизитов в орган соцзащиты», - предупреждает Минтруда.