Последнее обновление: 23.04.2025 18:01

Власти Беларуси упростили порядок ввоза беспилотников для силовых структур

Лукашенко 23 апреля подписал указ, направленный на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и авиамоделей, сообщает его пресс-служба.

Документом вносятся изменения в указ от 25 сентября 2023 года № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов".

В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь беспилотников и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.

Кроме того, в целях усиления контроля за оборотом БЛА вводится обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывать их продажу до ее осуществления.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование