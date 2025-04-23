Власти Беларуси упростили порядок ввоза беспилотников для силовых структур

Лукашенко 23 апреля подписал указ, направленный на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и авиамоделей, сообщает его пресс-служба.

Документом вносятся изменения в указ от 25 сентября 2023 года № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов".

В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь беспилотников и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.

Кроме того, в целях усиления контроля за оборотом БЛА вводится обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывать их продажу до ее осуществления.