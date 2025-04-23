В Украине запустили первую ИИ-магистратуру

Первую онлайн-магистратуру по искусственному интеллекту в Украине запустил резидент Дія.City – EdTech-компания GoIT. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Образовательная программа создана онлайн-университетом Neoversity и аккредитована европейским коллегиальным заведением Woolf, работающим по принципу Оксфорда. После окончания обучения студенты получат диплом европейского образца Master of Science in Computer Science (EQF7, 90 ECTS), признанный более чем в 50 странах, включая ЕС, США и Канаду, пишут украинские СМИ.

Магистратура длится два года, имеет гибкий 100% онлайн-формат и не нуждается в ЕВИ или ЕФОВ. Обучение проводят эксперты из Google, Meta, Ciklum и Intellias. До 30 апреля идет набор на первый поток.