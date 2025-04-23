BYD планирует экспансию в Европе с новой стратегией

Ведущий китайский производитель электромобилей BYD пересматривает свои европейские операции после стратегических ошибок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ошибками BYD на европейском рынке называют неспособность подписать достаточное количество дилеров и нанять руководителей со знанием местного рынка, а также предложить гибриды.

Китайская компания быстро решила эти первые ошибки в Европе, значительно расширив свою дилерскую сеть и предложив высокие зарплатные пакеты, чтобы переманить руководителей европейских автопроизводителей.

В декабре китайский лидер электромобилей объявил, что гибриды с подзарядкой будут иметь решающее значение для его европейской стратегии.

Это решение было принято после того, как специальный советник BYD по Европе Альфредо Альтавилла - один из ключевых руководителей, нанятых в рамках европейской перезагрузки BYD - сообщил основателю и председателю правления BYD Ван Чуаньфу, что стратегия полностью электрического авто все еще трудно продается во многих европейских странах.