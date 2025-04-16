Последнее обновление: 16.04.2025 17:59

Отопительный сезон в Минске завершается

В Минске завершается отопительный сезон. Соответствующее решение принято властями столицы.

Согласно информации Мингорисполкома, с 16 апреля отопительный сезон завершается для промышленных и прочих организаций, общественных и административных зданий, с 17 апреля – для общегородских бань, театров, учреждений образования, общежитий, жилищного фонда, гостиниц, библиотек, государственных архивов, музеев, учреждений социального обеспечения, медицинских, лечебно-профилактических, специализированных учебно-спортивных учреждений.

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