Маркетплейс Wildberries меняет систему оценивания товаров

Маркетплейс Wildberries с 15 апреля меняет систему формирования рейтинга товаров. При определении оценки теперь не будут учитываться нерелевантные отзывы, а также первоначальные версии впоследствии дополненных пользователем отзывов. Об этом сообщил New Retail.

В частности, не будут учитываться оценки, которые содержат комментарий покупателя, не относящийся непосредственно к товару (например, «долгая доставка» или «длинная очередь в пункте выдачи заказов»). При этом сам отзыв останется в общем доступе.

Более того, пересмотрен и порядок учета дополненных отзывов. Теперь, если покупатель оставил отзыв, а затем скорректировал его, изменив оценку, учитываться будет только финальная версия оценки и отзыва. А изначальный вариант будет исключен из формирования рейтинга.

В Wildberries, ссылаясь на результаты проведенных исследований, утверждают, что рейтинг товара занимает третье место среди факторов принятия решения о покупке. Первые два фактора — отзывы и цена.