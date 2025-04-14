Военным Эстонии разрешили действовать против подозрительных иностранных судов

Президент Эстонии Алар Карис 14 апреля одобрил поправки в законы об организации Сил обороны и экономической зоне, направленные на укрепление безопасности судоходства в морской зоне страны. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы Эстонии.

Поправки в закон об организации Сил обороны и закон об экономической зоне были одобрены парламентом страны на прошлой неделе.

Они дают военным право реагировать в морской зоне Эстонии на угрозы инфраструктуре, обеспечивающей предоставление жизненно важной услуги, объектам государственной обороны, портам и другим сооружениям или оборудованию.

Сейчас задачи Сил обороны Эстонии прежде всего связаны с охраной государственной границы. В то же время они ранее подтверждали готовность и к более решительным мерам в случае необходимости.

На прошлой неделе стало известно о задержании танкера Kiwala из российского "теневого флота" в эстонских территориальных водах. Транспортные власти Эстонии обнаружили на нем около 40 нарушений.

Глава МИД Эстонии отметил, что задержание танкера доказывает, что скоординированные шаги союзных стран, которые омывает Балтийское море, работают, а также защищают окружающую среду и безопасность на море.