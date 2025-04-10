Последнее обновление: 10.04.2025 12:58

Белгидромет объявил на сегодня оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Белгидромет объявил на сегодня оранжевый уровень опасности из-за порывистого и сильного ветра, который может привести к падению деревьев, обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений.

Согласно информации, во многих районах республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Днем на большей части территории Беларуси кратковременный снег.

Температура воздуха в Бресте и Гродно ожидается на уровне +3..+5°C, в Витебске, Гомеле и Могилеве - 0..+2°C.

В Минске небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха прогреется до +2°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-18 м/с.



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