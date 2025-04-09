МАРТ выявило нарушения практически в каждом магазине розничной сети группы SANTA

МАРТ с 19 марта 2025 г. проводит выборочную проверку розничной сети группы SANTA - ООО «Санта Ритейл» по вопросам соблюдения законодательства в области торговли, общественного питания, защиты прав потребителей, о рекламе, о ценах и ценообразовании.

Проверкой были охвачены магазины в городах Барановичи, Береза, Брест, Витебск, Гродно, Ивацевичи, Кобрин, Минск, Толочин, Солигорск, Речица, Гомель и в Гомельский районе.

Как сообщила пресс-служба МАРТ, нарушения установлены практически в каждом торговом объекте (77%).

В частности, в 33% проверенных магазинах зафиксировано несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации, в том числе в продаже отсутствовали крахмал, капуста белокочанная, огурцы, яблоки свежие, картофель.

В 7 торговых объектах установлена реализация товаров с истекшими сроками годности (торт йогуртный, хлебобулочные изделия, сыр, мясная, колбасная, кулинарная продукция) на сумму свыше 270 рублей, продажа которой запрещена.

Кроме этого, установлено также отсутствие ценников на ряд товаров, в местах продажи молокосодержащего продукта с заменителями молочного жира (продукт с заменителем молочного жира «Косичка» копченый), на потребительской упаковке которого указана информация о наличии растительных масел, его выкладка не производилась способом, позволяющим визуально отделить указанный продукт от иных пищевых продуктов, и не сопровождалась информационной надписью «Продукты с заменителем молочного жира». В отдельных объектах места продажи обуви не обеспечены ковриками, зеркалами, скамейками.

Проверка продолжается.