Законопроект о криптовалютах в Украине подготовят к октябрю

Законопроект о виртуальных активах с распределением полномочий регуляторов подготовят к октябрю 2025 года. Его основу составят положения европейского регламента MiCA. Об этом «Интерфакс-Украина» рассказала первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Техническую помощь в разработке документа окажут международные партнеры.

Рожкова отметила, что в странах ЕС надзор над рынком криптовалют осуществляется совместно. Например, центробанк концентрируются на токенах, обеспеченных валютами или другими денежными инструментами, а регуляторы рынка ценных бумаг и Минфин — на всех остальных.

В Украине также разграничат полномочия ведомств в сфере цифровых валют. Но в числе регуляторов точно не будет Минцифры — это связано с позицией МВФ, уточнила чиновница.

После принятия законодательства НБУ начнет разработку внутренних нормативно-правовых актов для упорядочивания своей сферы надзора за индустрией.

«Важно сохранить макрофинансовую стабильность, поэтому нельзя, чтобы виртуальные активы заменили собой деньги. Мы должны обеспечить прозрачность операторов, учитывая требования финансового мониторинга, защитить финансовую систему от утечки капитала, защитить население», - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, децентрализованный характер криптокошельков представляет сложность для регулирования и контроля, а также поднимает вопросы рисков легализации и уклонения от налогов. Рожкова сослалась на пример онлайн-сервиса BitCapital, который в НБУ обвинили в реализации незаконной схемы криптокредитования.

Напомним, в марте модель распределения обязанностей между основными регуляторами рынка цифровых активов в Украине представили на заседании Совета по финансовой стабильности.