Президент Эстонии утвердил запрет голосовать белорусам на выборах

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон об изменениях в Конституцию, лишающих проживающих в республике на постоянной основе граждан Беларуси и РФ права голоса на местных выборах. Об этом сегодня сообщила канцелярия главы государства.

"Решение, согласно которому на местных выборах могут голосовать только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, является легитимным", - сказал президент, слова которого приводятся в сообщении.

При этом Карис призывает, чтобы люди, утратившие право голоса, "не считали, что государство хотело исключить их из общественной жизни или видит в каждом из них угрозу безопасности".

Парламент Эстонии 26 марта принял закон об изменениях в Конституцию республики, прекращающих право голоса у проживающих в стране на постоянной основе граждан Беларуси и РФ.

Поправка в Конституцию принята в порядке срочного производства, чтобы белорусы и россияне не смогли участвовать в выборах в собрания местных самоуправлений, назначенных на 19 октября.

На этих выборах в последний раз смогут проголосовать лица без гражданства, но, начиная с будущих выборов, право голоса потеряют и они.

По данным Министерства внутренних дел Эстонии, на 1 ноября 2024 года в стране проживали 2667 граждан Беларуси, 78 623 гражданина России и 60 517 лиц без гражданства, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство. Всего в стране проживает более 1,3 млн человек.