Суд потребовал от администрации Трампа вернуть агентство AP в Белый дом

Американский суд постановил администрации Трампа вернуть агентству Associated Press (AP) доступ в Белый дом.

Трамп в первые дни после вступления в должность изгнал корреспондента AP из пула за то, что агентство отказалось называть Мексиканский залив Американским.

Окружной судья столичного округа Колумбия Тревор Макфадден, назначенный несколько лет назад самим Трампом, пришел к выводу, что, изгнав AP, администрация президента нарушила Первую поправку к Конституции, которая гарантирует американцам свободу слова.

При этом Макфадден отложил исполнение своего решения до воскресенья, чтобы дать адвокатам администрации время на апелляцию.

Дональд Трамп, вернувшись на пост президента, одним из первых своих указов переименовал в США Мексиканский залив в Американский (или Залив Америки — Gulf of America).

Агентство AP отказалось переименовывать залив в своих новостях, которые покупает весь мир.

В ответ администрация исключила корреспондента агентства из пула, то есть лишила его доступа на пресс-конференции в Белом доме, а также возможности путешествовать вместе с Трампом на борту президентского самолета.

«Суд просто считает, что, согласно Первой поправке, если правительство открывает двери для некоторых журналистов, будь то двери Овального кабинета, Восточной комнаты или чего-то еще, то оно уже не может закрыть эти двери для других журналистов из-за их взглядов», - написал судья Макфадден в своем постановлении.

В феврале этот судья отклонил просьбу агентства немедленно вернуть ему доступ в Белый дом и назначил слушания по его иску.

AP подало иск против трех чиновников администрации Трампа: пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, главы аппарата Сьюзи Уайлс и ее заместителя Тейлора Будовича.

Пресс-секретарь AP Лорен Истон приветствовала решение суда.

«Сегодняшнее решение подтверждает основополагающее право прессы и общественности говорить свободно, не боясь мести властей. Эта свобода гарантирована всем американцам Конституцией США», - сказала Истон.

Юристы администрации Трампа доказывали, что эта свобода не подразумевает «особого доступа» к президенту, каковым по сути является включение в пул.