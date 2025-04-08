В Казахстане отчитались об изъятой у пирамид криптовалюте

С начала 2025 года АФМ Казахстана ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе принимавшие вклады в криптовалютах. Такую информацию ведомство предоставило главе государства Касыму-Жомарту Токаеву.

В рамках расследования заморожены цифровые активы организаторов преступных схем на сумму 2,2 млрд тенге (примерно $4,18 млн).

В общей сложности АФМ завершило расследование 300 уголовных дел, включая противоправную деятельность группы микрофинансовых организаций и необоснованные бюджетные расходы при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Кроме того, ведомство заблокировало 5600 мошеннических сайтов и закрыло 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тыс. человек.

За отчетный период пострадавшим возмещен ущерб на сумму около 20 млрд тенге (свыше $38 млн).

При содействии Агентства в мажилис Казахстана внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов в соответствии со стандартами FATF.

За 2024 год АФМ ликвидировало 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($121,9 млн). Сумма замороженных и конфискованных активов составила 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).